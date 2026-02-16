Xbox Microsoft ha deciso di rimuovere una caratteristica social con l’update di aprile

Microsoft ha deciso di rimuovere il Social Club, una funzione social presente su Xbox da diversi anni, con l'aggiornamento di aprile 2026. La scelta arriva dopo che molti utenti avevano segnalato problemi di compatibilità con le nuove versioni della console e richiesto modifiche per migliorare l’esperienza di gioco.

Microsoft ha annunciato che con l’ update di aprile 2026 verrà eliminata una funzionalità social presente da anni sull’ecosistema Xbox: i Social Club. La rimozione sarà permanente e riguarderà tutte le console attualmente supportate. L’obiettivo dichiarato è semplificare la piattaforma e concentrare le risorse sulle esperienze social più utilizzate dagli utenti. Una scelta che segna un cambiamento nell’approccio alla componente comunitaria dell’ambiente Xbox. I Social Club erano gruppi creati dagli utenti per condividere discussioni, screenshot, clip, artwork e organizzare attività legate a specifici giochi o interessi comuni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

