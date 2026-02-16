Xbox Microsoft ha deciso di rimuovere una caratteristica social con l’update di aprile
Microsoft ha deciso di rimuovere il Social Club, una funzione social presente su Xbox da diversi anni, con l'aggiornamento di aprile 2026. La scelta arriva dopo che molti utenti avevano segnalato problemi di compatibilità con le nuove versioni della console e richiesto modifiche per migliorare l’esperienza di gioco.
Microsoft ha annunciato che con l’ update di aprile 2026 verrà eliminata una funzionalità social presente da anni sull’ecosistema Xbox: i Social Club. La rimozione sarà permanente e riguarderà tutte le console attualmente supportate. L’obiettivo dichiarato è semplificare la piattaforma e concentrare le risorse sulle esperienze social più utilizzate dagli utenti. Una scelta che segna un cambiamento nell’approccio alla componente comunitaria dell’ambiente Xbox. I Social Club erano gruppi creati dagli utenti per condividere discussioni, screenshot, clip, artwork e organizzare attività legate a specifici giochi o interessi comuni. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Xbox, crollo verticale delle vendite hardware: ha davvero senso una nuova console Microsoft?
Nel 2025, le vendite delle console Xbox hanno registrato un forte calo, anche nei mercati storicamente più consolidati.
Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la prima ondata di giochi gratis di Febbraio 2026
Microsoft annuncia i giochi gratis di febbraio 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Xbox, Microsoft ha deciso di rimuovere una caratteristica social con l’update di aprile; Xbox One S diventa un PC Windows completo grazie a un modder; Xbox svela le classifiche dei giochi più venduti e più giocati del 2025; Microsoft rimuoverà una caratteristica social di Xbox con l'update di aprile.
Microsoft rimuoverà una caratteristica social di Xbox con l'update di aprileMicrosoft ha intenzione di rimuovere una delle caratteristiche social integrate all'interno delle console Xbox con un prossimo aggiornamento nei prossimi mesi, per aprile. multiplayer.it
Xbox svela le classifiche dei giochi più venduti e più giocati del 2025Con un po' di ritardo rispetto a Sony e Nintendo, anche Microsoft ha deciso di svelare le sue eccellenze dell'anno passato, e quindi i videogiochi che hanno conquistato il maggior numero di giocatori ... it.ign.com
Microsoft prepara la strada per la convergenza tra Xbox e PC x.com
Microsoft ha deciso di celebrare il 2025 di Xbox con la seconda edizione degli Excellence Awards, svelando i giochi più venduti, apprezzati e con più utenti attivi dell'anno scorso. (Trovate il link della notizia nel primo commento) facebook