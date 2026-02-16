WWE | Logan Paul vende la sua carta Pokémon per una cifra folle è record del mondo

Logan Paul ha venduto la sua rara carta Pokémon Pikachu Illustrator PSA 10 per oltre 5 milioni di dollari, battendo ogni record al mondo. La carta, mostrata anche durante il suo ingresso a WrestleMania 38, è diventata il pezzo più prezioso mai venduto all’asta. La cifra straordinaria ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, che ora seguono con interesse ogni sua mossa.

La celebre Pikachu Illustrator PSA 10 di Logan Paul, la stessa sfoggiata al suo ingresso a WrestleMania 38, è diventata la carta collezionabile più costosa mai venduta all'asta, entrando ufficialmente nel Guinness dei Primati La carta Pokémon di Logan Paul entra nel Guinness World Record. Nella notte del 15 febbraio 2026, la Pikachu Illustrator PSA 10 di Logan Paul — un esemplare unico al mondo — è stata battuta all'asta per la cifra record di 16,4 milioni di dollari, diventando ufficialmente la carta collezionabile più costosa mai venduta in un'asta. Il battitore d'asta Ken Goldin ha confermato il traguardo su Twitter, scrivendo: "Ufficialmente nei Guinnes dei primati per la carta collezionabile più costosa MAI venduta in un'asta!" Il prezzo era fermo a 12,5 milioni di dollari nelle fasi finali, ma un'accesa guerra al rialzo negli ultimi istanti ha fatto schizzare l'offerta oltre i 16,4 milioni prima del colpo di martello definitivo.