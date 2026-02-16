William più realista del re avrebbe bandito Andrew già nel 2019

Il principe William ha deciso di escludere il fratello Andrew già nel 2019, dopo l’intervista a Bbc Newsnight, che considerava dannosa per l’immagine della famiglia reale. La sua scelta nasceva dalla volontà di proteggere l’immagine pubblica, e già allora aveva manifestato la volontà di allontanare Andrew dal ruolo pubblico. La questione è tornata alla ribalta dopo le recenti polemiche legate alle accuse rivolte a Andrew, che William aveva già valutato come un peso.

(Adnkronos) – Il principe William voleva che Andrew Mountbatten-Windsor venisse bandito subito dopo la sua intervista a Bbc Newsnight del 2019, che considerava una "macchia per la famiglia". In seguito alle rivelazioni sulla stretta relazione dell'allora duca di York con Jeffrey Epstein, William chiese che lo zio venisse immediatamente allontanato dalla famiglia reale "prima che la situazione degenerasse". Ne parla il Royal Editor del Mirror, Russell Myers, nella nuova biografia 'William and Catherine: The Intimate Inside Story', che sarà pubblicata il 26 febbraio e che contiene dettagli inediti sul principe e sulla principessa di Galles.