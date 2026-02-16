White intensifica lo scontro con Eddie Hearn dopo il KO di Ajagba

White ha criticato duramente Eddie Hearn dopo il knockout di Ajagba, accusandolo di aver gestito male la carriera del pugile. La discussione si è accesa sui regolamenti delle cinture, con White che propone di riorganizzare il sistema per renderlo più chiaro e equo. Nel frattempo, Ajagba si prepara a tornare in palestra, deciso a dimostrare di poter riprendersi dalla sconfitta.

In un contesto in cui il peso delle cinture è al centro del dibattito, emerge una proposta volta a ridefinire l’organizzazione dei titoli: creare una struttura di cintura autonoma fuori dal tradizionale sistema di sanctioning. Nel frattempo, sul tappeto, si è visto un ko netto: Efe Ajagba ha imposto la sua improvvisa decisività contro Charles Martin, chiudendo l’incontro al quarto round. Dana White ha sfruttato il microfono per allungare il discorso oltre l’esibizione sportiva, aprendo una discussione sul potere e sulle dinamiche che regolano il pugilato. La linea di Zuffa riguarda la possibilità di attribuire titoli e riconoscimenti in modo indipendente, spostando l’attenzione dall’intervento delle entità tradizionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - White intensifica lo scontro con Eddie Hearn dopo il KO di Ajagba Iran, l’Italia chiude il consolato a Teheran: lo scontro sui pasdaran si intensifica L’Italia ha deciso di chiudere il suo consolato a Teheran dopo le ultime tensioni con l’Iran. Ajagba batte Martin per KO Ajagba ha sconfitto Martin con un knockout durante la serata promossa da Zuffa Boxing su Paramount+ al Meta APEX di Las Vegas. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Eddie Hearn è stato accanto a Anthony Joshua, in veste di promoter, fin dal suo esordio nel professionismo. Ora molti sono ansiosi di sapere dal capo della Matchroom se il suo pugile tornerà a calcare il ring dopo il drammatico incidente di cui è stato protago - facebook.com facebook