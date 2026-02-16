White annuncia card di pugilato già pronta per la Casa Bianca

White ha annunciato una serata di pugilato già organizzata, destinata a svolgersi alla Casa Bianca. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere figure politiche e sportive in un evento che mira a sensibilizzare su questioni sociali. La card include nomi di peso e si terrà nel mese prossimo, con biglietti già messi in vendita online.

Nel panorama della promozione pugilistica, emerge un progetto che lega una card di combattimento a una cornice istituzionale. Le indicazioni interne a Zuffa Boxing delineano un percorso con due strade definite e una card già assemblata, accompagnata da un imminente incontro a Washington per allineare produzione e rapporti con l'amministrazione. L'obiettivo è conferire all'iniziativa una forte legittimità e una portata che trascenda il semplice intrattenimento sportivo. Successivamente all'evento ZUFFA Boxing 03, è stato comunicato che la proposta non rimane una concezione ma una realtà in fase avanzata.