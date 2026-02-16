WhatsApp, come svuotare il “cestino” e liberare lo spazio Perché la memoria del cellulare si riempie così in fretta? Spesso, il motivo sono i file conservati nell’app di messaggistica. Molti utenti scoprono solo troppo tardi che i video e le foto accumulate in WhatsApp occupano molto spazio, rendendo difficile scaricare nuove app o aggiornare il telefono.

Quante volte sarà capitato di avere la memoria del proprio smartphone “piena” pur ignorando quali siano i file che occupano tanto spazio? In molti, infatti, spesso non si spiegano come sia possibile ma molto spesso la “colpa” è di quanto rimane nella memoria di WhatsApp. Cosa succede. A volte capita che i gygabyte siano ben “nascosti” come nel caso dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Ovviamente, come avviene per foto, documenti, file e le app che decidiamo di scaricare sul nostro dispositivo, anche i contenuti delle varie chat di WhatsApp hanno un loro “peso”, non indifferente, in termini di memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - WhatsApp, come svuotare il “cestino” e liberare lo spazio

WhatsApp è una delle app più utilizzate, ma spesso si trascurano le operazioni di manutenzione.

Come pulire il cestino nascosto e guadagnare spazio su Android.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.