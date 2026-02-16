Wesley ko contro il Napoli | come sta e quando torna l' esterno della Roma

Il brasiliano è uscito per infortunio al Maradona dopo un contrasto con Rrahmani. Gasperini incrocia le dita e spera di averlo a disposizione per il big match contro la Juventus Non solo il pareggio beffa ma anche la preoccupazione per l’infortunio di Wesley. La Roma è uscita dal Maradona con l’amaro in bocca per una vittoria che sembrava alla portata e con apprensioni per le condizioni dell’esterno brasiliano accompagnato fuori dal campo dallo staff medico. Ansia a Trigoria per quello che potrebbe essere uno stop importante per un giocatore fondamentale nel gioco di Gasp in un momento così cruciale della stagione.🔗 Leggi su Romatoday.it

Wesley si è infortunato alla caviglia destra a Napoli, dopo aver procurato un rigore durante la partita, causando un intervento medico immediato.

La Roma si avvicina alla vetta della Serie A grazie a una vittoria per 1-0 contro il Como all'Olimpico, grazie a un gol decisivo di Wesley.

Napoli-Roma, infortunio per Wesley sostituito da Tsimikas: le condizioni e cosa filtra per gara con la JuventusLa Roma è in ansia per le condizioni di Wesley. In una serata nella quale il ruolo da protagonista l'ha preso Donyell Malen con il quarto e quinto gol in giallorosso, il brasiliano si è infortunato ed ... calciomercato.com

#Gasperini in conferenza stampa: "Come sta #Wesley Vediamo domani, ha preso una tacchettata. Ha la caviglia gonfia, speriamo non ci sia stata una distorsione. Sta facendo una stagione straordinaria" @calciomercatoit #ASRoma #Napoli #NapoliRom x.com