Warner Bros ha deciso di riesaminare le trattative con Paramount dopo aver notato che l’attuale accordo con Netflix non soddisfa pienamente le sue aspettative. La decisione nasce dalla volontà di trovare un’intesa più vantaggiosa e potrebbe portare a incontri tra i vertici delle due aziende nelle prossime settimane. Le discussioni si concentrano su possibili nuove partnership per i diritti di distribuzione e contenuti esclusivi.

Warner Bros starebbe valutando di riaprire le trattative con Paramount. Secondo un’anticipazione di Bloomberg, i membri del Board starebbero valutando se l’azienda possa essere in grado di offrire un accordo migliore rispetto all’attuale intesa con Netflix. Nessuna decisione sarebbe ancora stata presa al riguardo, si starebbe semplicemente valutando se la nuova offerta migliorativa presentata da Paramount sia da tenere in considerazione. La casa di produzione americana ha mantenuto invariato il corrispettivo per azione ma ha offerto denaro cash aggiuntivo per ogni trimestre che trascorrerà dopo il 2026 senza accordo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Warner Bros valuta la riapertura delle trattative con Paramount

Warner Bros ha deciso di riaprire le trattative con Paramount dopo aver ricevuto un’offerta più allettante.

Paramount Skydance ha presentato una nuova proposta per l'acquisizione di Warner Bros.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.