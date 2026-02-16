Warner Bros | Paramount rilancia l’offerta Netflix pronta a reagire La sfida per l’acquisizione si fa più serrata

Paramount ha deciso di rilanciare l’offerta per acquisire Warner Bros., puntando a superare Netflix, che si prepara a rispondere. La battaglia tra le due grandi piattaforme di streaming si fa più intensa, con entrambi i gruppi pronti a mettere sul tavolo offerte più aggressive. La mossa di Paramount arriva dopo che Netflix aveva mostrato interesse nell’acquisizione, creando un nuovo capitolo nella gara per il controllo del colosso cinematografico. La corsa si svolge in un mercato in continua evoluzione, dove le strategie si fanno sempre più aggressive.

Warner Bros al Bivio: Paramount Rilancia la Sfida a Netflix per l'Acquisizione. La competizione per il controllo di Warner Bros. Discovery si è riaccesa, con Paramount che ha presentato un'offerta rivista che costringe la società a riconsiderare un accordo già in discussione con Netflix. La decisione, attesa nelle prossime settimane, avrà ripercussioni significative sul futuro del settore dello streaming e sugli equilibri di potere nell'industria dell'entertainment globale. Una Nuova Offerta sul Tavolo. Dopo un iniziale accordo con Netflix, che prevedeva un corrispettivo di 27,75 dollari per azione, approvato dagli azionisti di Warner Bros.

