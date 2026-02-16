Lindsey Vonn si è dimessa dal centro di riabilitazione a Treviso, dove si trovava dopo aver subito interventi chirurgici, e torna in Colorado. La campionessa americana ha detto ai suoi fan di non essere tristi, perché tornerà a sciare e continuerà a mettere in gioco se stessa, anche rischiando. Vonn ha deciso di proseguire la convalescenza nel suo paese, dove potrà seguire meglio il percorso di recupero.

Lindsey Vonn torna a casa, in Colorado, dopo una settimana di ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Lo ha scritto sul suo profilo Instagram promettendo di dare "maggiori aggiornamenti e informazioni sul mio infortunio" al rientro negli States. Ecco le sue parole: "L'operazione è andata bene oggi! Prima di tornare a casa ho alcuni pensieri che vorrei condividere. Ho letto un sacco di messaggi e commenti dicendo che quello che mi è successo li rende tristi. Per favore, non siate tristi. Ringrazio per empatia, amore e sostegno, Continuerò a lottare, perché è quello che sto facendo e continuerò a fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vonn dimessa: "Non siate tristi, tornerò. E scierò sempre rischiando ma dando tutta me stessa"

