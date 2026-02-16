Volteggiava sul pavimento | da dove nasce la frase su Rula Jebreal nei file Epstein

Un articolo con un titolo provocatorio e una frase tra virgolette ha fatto il giro sui social, alimentando polemiche su Rula Jebreal. La frase «Volteggiava sul pavimento» si riferisce a un episodio svelato nei file di Epstein, che alcuni interpretano come un tentativo di minimizzare la vicenda. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni di indignazione e commenti accesi.

Circola lo screenshot di un articolo con un titolo allusivo e una frase tra virgolette: «Epstein, quando Rula Jebreal “volteggiava sul pavimento”». L’immagine, accompagnata da commenti e interpretazioni sui social, viene letta da diversi utenti come la prova di una presenza della giornalista ai festini del finanziere pedofilo citata negli Epstein Files. Ma è davvero ciò che emerge dai documenti? Per chi ha fretta. Il virgolettato “esiste” (ma va spiegato) e arriva da un articolo mondano riportato in una mail inviata a Epstein.. Il virgolettato «volteggiava sul pavimento» deriva dall’inglese «Spinning on the floor», espressione che nel contesto indica semplicemente ballare sulla pista (dance floor), non una scena ambigua.🔗 Leggi su Open.online

Rula Jebreal appare nei documenti di Epstein perché è stata menzionata in 24 occasioni, ma non ci sono prove che abbia partecipato a festini o ricevuto inviti a eventi esclusivi.

Nuovi documenti collegano Jeffrey Epstein a Buckingham Palace e mostrano il principe Andrea in una posizione imbarazzante.

