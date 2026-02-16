Volteggiava sul pavimento | da dove nasce la frase su Rula Jebreal nei file Epstein
Un articolo con un titolo provocatorio e una frase tra virgolette ha fatto il giro sui social, alimentando polemiche su Rula Jebreal. La frase «Volteggiava sul pavimento» si riferisce a un episodio svelato nei file di Epstein, che alcuni interpretano come un tentativo di minimizzare la vicenda. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando reazioni di indignazione e commenti accesi.
Circola lo screenshot di un articolo con un titolo allusivo e una frase tra virgolette: «Epstein, quando Rula Jebreal “volteggiava sul pavimento”». L’immagine, accompagnata da commenti e interpretazioni sui social, viene letta da diversi utenti come la prova di una presenza della giornalista ai festini del finanziere pedofilo citata negli Epstein Files. Ma è davvero ciò che emerge dai documenti? Per chi ha fretta. Il virgolettato “esiste” (ma va spiegato) e arriva da un articolo mondano riportato in una mail inviata a Epstein.. Il virgolettato «volteggiava sul pavimento» deriva dall’inglese «Spinning on the floor», espressione che nel contesto indica semplicemente ballare sulla pista (dance floor), non una scena ambigua.🔗 Leggi su Open.online
Rula Jebreal nei file di Epstein citata 24 volte ma non c'è alcun coinvolgimento nei festini, inviti a eventi
Rula Jebreal appare nei documenti di Epstein perché è stata menzionata in 24 occasioni, ma non ci sono prove che abbia partecipato a festini o ricevuto inviti a eventi esclusivi.
I nuovi Epstein file sembrano mostrare l'ex principe Andrea «a quattro zampe» su una donna sul pavimento
Nuovi documenti collegano Jeffrey Epstein a Buckingham Palace e mostrano il principe Andrea in una posizione imbarazzante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
«Volteggiava sul pavimento»: da dove nasce la frase su Rula Jebreal nei file EpsteinNei commenti che accompagnano la condivisione dello screenshot, la frase viene riformulata e caricata di ulteriori significati come nel seguente post di esempio: Le piaceva molto rotolare sul ... open.online
Mexhlis. . Rula Jebreal: Ja kush ishte Jeffrey Epstein dhe elita rreth tij! - facebook.com facebook
Capezzone, sei semplicemente imbarazzante e con te il tuo giornale. @rulajebreal non ha mai avuto alcun contatto diretto con Epstein, il suo nome era presente in eventi che la sua PR girava a Epstein, come la presentazione del film sulla sua vita o in articoli x.com