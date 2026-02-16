Volley Rubicone si aggiudica lo scontro al vertice contro Osimo e conquista la testa della classifica

Da cesenatoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Rubicone ha vinto il big match contro Osimo, portando a casa un successo decisivo che le permette di salire in cima alla classifica. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha sostenuto con entusiasmo la formazione locale. Un punto forte della vittoria è stata la prestazione convincente dei giocatori, che hanno saputo mantenere alta la concentrazione fino alla fine.

Al termine della gara festa in campo con il pubblico, ancora una volta numerosissimo, a celebrare una squadra che ora guarda tutti dall’alto Impresa di carattere per la Sab Group Rubicone, che davanti a un palazzetto gremito supera 3-1 Osimo nel big match della 15ª giornata e conquista la vetta solitaria della classifica con due punti di vantaggio proprio sui marchigiani. Dopo un avvio contratto e la sconfitta nel primo set, i ragazzi di coach Mascetti hanno cambiato passo, alzando il livello in tutti i fondamentali e imponendosi con autorità nei tre parziali successivi. Una vittoria meritata, costruita con determinazione, qualità e grande solidità difensiva.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Volley, scontro al vertice tra Rubicone e Osimo: i romagnoli cercano il sorpasso in vetta

La Sab Group Rubicone affronta Osimo sabato alle 17:30 in un match decisivo per la corsa al primo posto, con i romagnoli determinati a conquistare il sorpasso in vetta del girone D di Serie B.

Volley A2, che Consar! Ravenna vince lo scontro al vertice e consolida il primato in classifica

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Volley, scontro al vertice tra Rubicone e Osimo: i romagnoli cercano il sorpasso in vettaPer la sfida di sabato è in dubbio Mazzotti. Mascetti: La partita avrà lo stesso peso di tutte quelle che dovremo ancora affrontare ... today.it

Volley, Rubicone comincia col piede giusto il girone di ritorno: Sabini battuta 3-1 in trasfertaParte forte il girone di ritorno della Sab Group Rubicone, che espugna il campo della Sabini con una vittoria importante e meritata. I ragazzi di Mascetti interpretano al meglio una trasferta insidios ... today.it