Volley Rubicone si aggiudica lo scontro al vertice contro Osimo e conquista la testa della classifica

La squadra di Rubicone ha vinto il big match contro Osimo, portando a casa un successo decisivo che le permette di salire in cima alla classifica. La partita si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha sostenuto con entusiasmo la formazione locale. Un punto forte della vittoria è stata la prestazione convincente dei giocatori, che hanno saputo mantenere alta la concentrazione fino alla fine.

Al termine della gara festa in campo con il pubblico, ancora una volta numerosissimo, a celebrare una squadra che ora guarda tutti dall'alto Impresa di carattere per la Sab Group Rubicone, che davanti a un palazzetto gremito supera 3-1 Osimo nel big match della 15ª giornata e conquista la vetta solitaria della classifica con due punti di vantaggio proprio sui marchigiani. Dopo un avvio contratto e la sconfitta nel primo set, i ragazzi di coach Mascetti hanno cambiato passo, alzando il livello in tutti i fondamentali e imponendosi con autorità nei tre parziali successivi. Una vittoria meritata, costruita con determinazione, qualità e grande solidità difensiva.