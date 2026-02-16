Volley il Club Arezzo trionfa nel 18esimo Memorial Chiara Polidori

Il torneo è dedicato all'atleta del Cassero Volley che rimase vittima di un incidente stradale in cui perse la vita nel 2007 In campo, nella mattinata, si sono disputate le semifinali: Capolona Subbiano vs Club Arezzo, presso il PalaMeoni a Castiglion Fiorentino, e ha visto la vittoria del Club Arezzo per 3 a 2, e Cus Siena vs Volley Arno Montevarchi a Foiano della Chiana e ha visto il successo del Volley Arno Montevarchi per 3 a 1. Nel pomeriggio, la finale ha visto affrontarsi Club Arezzo e Volley Arno Montevarchi, regalando emozioni fino all’ultimo punto e che ha visto il trionfo del Club Arezzo per 3 a 1.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Il Memorial Chiara Polidori si svolge a Castiglion Fiorentino a causa della forte passione locale per il volley.

La Final Four U14 del 18° Trofeo Chiara Polidori si è svolta nella Valdichiana, portando sul campo intense emozioni e sorprendenti rimonte.

