Volley il Club Arezzo trionfa nel 18esimo Memorial Chiara Polidori
Il torneo è dedicato all'atleta del Cassero Volley che rimase vittima di un incidente stradale in cui perse la vita nel 2007 In campo, nella mattinata, si sono disputate le semifinali: Capolona Subbiano vs Club Arezzo, presso il PalaMeoni a Castiglion Fiorentino, e ha visto la vittoria del Club Arezzo per 3 a 2, e Cus Siena vs Volley Arno Montevarchi a Foiano della Chiana e ha visto il successo del Volley Arno Montevarchi per 3 a 1. Nel pomeriggio, la finale ha visto affrontarsi Club Arezzo e Volley Arno Montevarchi, regalando emozioni fino all’ultimo punto e che ha visto il trionfo del Club Arezzo per 3 a 1.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Volley, a Castiglion Fiorentino il Memorial Chiara Polidori
Il Memorial Chiara Polidori si svolge a Castiglion Fiorentino a causa della forte passione locale per il volley.
Final Four U14 – 18° Trofeo Chiara Polidori: emozioni, rimonte e grande volley in Valdichiana
La Final Four U14 del 18° Trofeo Chiara Polidori si è svolta nella Valdichiana, portando sul campo intense emozioni e sorprendenti rimonte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serata da dimenticare per il Club Arezzo, sconfitto nettamente sul campo del Gruppo Lupi Pontedera; Cascia perde una grossa occasione ad Arezzo; Il programma della serie B maschile; La Kabel se la vede con Remo Masi.
VITTORIA !!! I #Botoli U17 @gimar_ar Club Arezzo conquistano il match con @fides.torritavolley per 3-0 al Maccagnolo !!! #GoBotoli #ClubArezzo #NeroAmaranto - facebook.com facebook