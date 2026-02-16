Volley Aurora supera Astra al Tie break | la continuità resta il nodo

L’Aurora ha vinto contro l’Astra al tie break, a causa di una partita combattuta e piena di cambi di fronte. La squadra di Brindisi ha conquistato la vittoria dopo aver recuperato uno svantaggio e aver combattuto fino all’ultimo punto, in un match che ha visto diversi momenti di tensione e capovolgimenti di risultato.

Gara intensa e ricca di ribaltamenti: 3-2 il risultato finale. Le biancazzurre saranno di nuovo in scena domenica 22 febbraio sul campo del Frimarc Surbo BRINDISI - Ancora una partita dai due volti per l’Aurora, che supera l’Astra Volley al termine di una gara intensa e ricca di ribaltamenti: 3-2 il risultato finale (18-25, 25-17, 25-14, 24-26, 15-12). L’avvio è complicato per le padrone di casa. Dopo un equilibrio iniziale fino al 5-5, sono le ospiti a prendere il controllo del primo set grazie a un’ottima organizzazione difensiva e a una gestione ordinata delle transizioni. La reazione dell’Aurora arriva nel secondo e nel terzo parziale, giocati con maggiore ritmo e qualità, con vantaggi costruiti e amministrati con autorevolezza.🔗 Leggi su Brindisireport.it Aurora Volley Brindisi corsara a Torre: derby vinto al Tie break L’Aurora Volley Brindisi ha vinto il derby contro il New Volley Torre Santa Susanna al tie break. Volley femminile: Vibonese vince al tie-break, ma la leadership resta incerta: Oplonti incalza. La squadra di volley femminile Vibonese ha vinto una partita difficile contro Arzano al tie-break, ma la posizione in classifica rimane ancora incerta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Volley, Aurora supera Astra al Tie break: la continuità resta il nodo. AURORA PISTOLESI MVP MVP della sfida e top scorer con 20punti, rivediamoci alcuni colpi di @aurora_pistolesi , schiacciatrice di @pallavolo_cbl #Pallavolo #volleyball #CoppaItaliaFrecciarossa #CostaVolpino #Pistolesi - facebook.com facebook NEW VIDEO! Guarda ora AURORA PISTOLESI MVP COPPA ITALIA FRECCIAROSSA A2! #volleyball #volley #mvp x.com