Violenza sessuale così si torna al passato

Una donna è stata vittima di violenza sessuale, e questa notizia mette in luce un ritorno al passato. Il nuovo provvedimento, infatti, rischia di peggiorare la tutela delle donne e di spostare la colpa sulla vittima stessa. Si tratta di un passo indietro che preoccupa molti attivisti, che sottolineano come questa legge possa scoraggiare le denunce. La polemica monta, mentre le persone si chiedono quale sarà l’effetto reale sulla società.

Il provvedimento è "un attacco gravissimo ai diritti delle donne", un modo per "scaricare sulla vittima la responsabilità". Circa mille persone hanno partecipato al corteo milanese, che si è concluso in piazza Fontana, contro il ddl Bongiorno sulla violenza sessuale e la proposta di modifica al testo già approvato alla Camera. Una manifestazione, partita nel pomeriggio da piazzale Medaglie d'Oro, promossa dalla Casa delle donne maltrattate Milano (Cadmi) e da altre associazioni e movimenti nell'ambito della mobilitazione nazionale del Laboratorio permanente consenso-scelta-libertà. Lungo il percorso sono stati intonati cori contro il disegno di legge, tra cui: "Da stuprata a imputata, Giulia Bongiorno come l'hai pensata". Risale a trent'anni fa l'approvazione della legge n. 66 "Norme contro la violenza sessuale": non era più un delitto contro la moralità e il buon costume, diventava un delitto contro la persona che quella violenza aveva subito. Oggi in piazza contro il peggioramento del Ddl Violenza Sessuale. Cancellare la parola "consenso" dal codice penale è un tradimento verso tutte le vittime di violenza. Rifiutiamo una legge che scarica l'onere sulle vittime.