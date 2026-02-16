Vinicio Marchioni è Riccardo III | il tiranno seduce il Mercadante

Vinicio Marchioni interpreta Riccardo III, portando sul palco un personaggio crudele e affascinante, a causa della sua interpretazione intensa e coinvolgente. Il Teatro Mercadante apre le sue porte domani e fino al 1° marzo, trasformando il teatro in un ambiente ricco di dettagli e luci, che richiamano un giardino dell’Eden artificiale.

Fino al 1° marzo Antonio Latella firma una rilettura in abiti settecenteschi del dramma di Shakespeare che scava nell’incanto oscuro della parola e mette al centro un cast potente per interrogare il presente Da domani fino al 1° marzo il palcoscenico del Teatro Mercadante si trasforma in un giardino dell’Eden ingannevole e lussuoso. Torna a Napoli il regista stabiese Antonio Latella con il suo Riccardo III di William Shakespeare, affidando il ruolo del sovrano più spietato del Bardo a Vinicio Marchioni. Dimenticate la gobba, dimenticate l’alibi della deformità: qui il male non è una maschera, ma una seduzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Lo spettacolo Riccardo III di William Shakespeare in scena a Bari con Vinicio Marchioni Lo spettacolo di William Shakespeare, Riccardo III, arriva a Bari e conquista il Teatro Piccinni. Peter Gomez confessa Lucia Goracci e Vinicio Marchioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vinicio Marchioni al Piccinni: Io, Riccardo III incarno il male che si manifesta con la parola; Riccardo III. Con Vinicio Marchioni; Vinicio Marchioni illumina il Piccinni con Riccardo III: Il potere non cambia mai, Shakespeare parla sempre al presente; Vinicio Marchioni è Riccardo III al teatro Piccinni. Vinicio Marchioni al Piccinni: Io, Riccardo III incarno il male che si manifesta con la parolaParla il protagonista del capolavoro scespiriano, in scena fino a domenica a Bari per la regia di Latella: Mi è stato affidato un ruolo di quelli un attore ... bari.repubblica.it Vinicio Marconi è un carismatico. Riccardo IIIRiccardo III di William Shakespeare - nella regia di Antonio Latella, con Vinicio Marchioni nel ruolo del protagonista - è al Teatro Ariosto domani e sabato alle 20.30, ancora in replica domenica ... ilrestodelcarlino.it Il Ghigno Libreria Molfetta added photos to the album: Vinicio Marchioni ospite di Storie Italiane Festival – Winter Edi - facebook.com facebook