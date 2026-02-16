Vinatzer incredulo per le sue Olimpiadi | Sono uno dei perdenti dovrò diventare un bastardo

Alex Vinatzer si mostra incredulo dopo la sua performance ai Giochi di Milano Cortina, affermando di sentirsi uno dei perdenti e di dover cambiare radicalmente il suo atteggiamento. La stella dello slalom ha dichiarato di aver affrontato questa esperienza senza riuscire a capire cosa sia andato storto, anche se sa che dovrà mostrare più determinazione per le prossime competizioni. Vinatzer ha sottolineato di aver perso fiducia in sé stesso, lasciando intendere che dovrà lavorare duramente per recuperare terreno.

La delusione di Alex Vinatzer che non riesce a spiegare perché le sue Olimpiadi di Milano Cortina siano andate in questo modo: "Sono stato uno dei perdenti dei questi Giochi". Vinatzer: "Sono uno dei perdenti di questi Giochi, devo diventare più bastardo" Vinatzer si sente uno dei sconfitti di questi Giochi e dice di dover diventare più furbo. Le scuse di Vinatzer a Franzoni dopo lo slalom disastroso: "Sono in lutto, alla fine non ho retto" Vinatzer si scusa con Franzoni dopo una gara di slalom disastrosa. Olimpiade amara per Vinatzer: «In questi Giochi non sono stato mai all'altezza. Devo diventare più bastardo» Lo slalom di Bormio chiude un'Olimpiade difficile per il campione gardenese, che parla senza alibi e si assume le responsabilità. Il 26enne altoatesino ammette di non aver trovato il livello giusto. Olimpiadi 2026, sfortuna Vinatzer: per lui i Giochi non sono mai decollati È incredulo Alex Vinatzer. Lo sciatore, su cui l'Italia riponeva grandi speranze di medaglia, esce di scena dalle Olimpiadi di Milano Cortina senza salire sul podio.