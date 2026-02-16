Viminale deve risarcire migrante espulso 2 volte e condannato da 23 sentenze
Il Viminale dovrà risarcire un migrante che è stato espulso due volte e ha subito condanne in 23 sentenze diverse. Tra queste, c’è anche una condanna per aver aggredito una donna con calci e pugni alla testa durante un episodio di violenza. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse associazioni per i diritti umani.
A carico di R.L., migrante algerino di 56 anni al quale il Viminale dovrà pagare 700 euro di risarcimento in base a una sentenza del 10 febbraio del Tribunale di Roma, a quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, risultano due provvedimenti di espulsione dai prefetti di Cuneo e Alessandria per motivi di pericolosità sociale, 23 sentenze di condanna emesse tra il 1999 e il 2023, e numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, commessi prevalentemente in Liguria. Tra le condanne anche una per lesioni personali nei confronti di una donna aggredita con calci e pugni alla testa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Albania, Viminale condannato a risarcire un migrante: “Trasferimento senza motivo e falsità sulla destinazione”
Il Viminale è stato condannato a pagare 700 euro a un migrante perché ha trasferito senza motivo e ha fornito informazioni false sulla destinazione.
