VIDEO | Tir prende fuoco paura in autostrada

Un tir ha preso fuoco lunedì 16 febbraio intorno alle 13:45 sull’autostrada A10, tra i caselli di Genova Aeroporto e Pegli. Il camion stava viaggiando nella corsia in direzione Ventimiglia quando il motore ha iniziato a bruciare, provocando una densa nuvola di fumo visibile a chilometri di distanza. La scena ha attirato l’attenzione di molti automobilisti, alcuni dei quali hanno ripreso il momento con il cellulare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona.

