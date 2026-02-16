VIDEO| Il ministro Fratin visita il Treno del Ricordo | Non dimenticare è il vaccino perché non accada più

Il ministro Fratin ha visitato il Treno del Ricordo per sottolineare l'importanza di mantenere viva la memoria delle vittime dell'Olocausto. La visita è avvenuta nel pomeriggio, durante il viaggio tra le città italiane, dove ha incontrato studenti e visitatori. Fratin ha detto che ricordare serve a prevenire future tragedie e ha toccato con mano il modo in cui l’iniziativa coinvolge le giovani generazioni. Il treno, che ogni anno porta migliaia di persone a visitare i luoghi della memoria in Europa, rappresenta un modo concreto per non dimenticare.

È arrivato al binario 1 il convoglio storico che ospita la mostra che racconta la tragedia degli esuli istriani, dalmati e giuliani e la tragedia delle foibe. Una storia di italiani "volutamente taciuta", sottolinea Donatella Brancali, presidente regionale Anvgd. Alla cerimonia il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Questa l'iniziativa del treno del ricordo è un modo per gli italiani per non dimenticare, per ricordare, perché il ricordo la memoria è il vaccino affinché non debba più succedere". Così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin all'arrivo in stazione dove, sul binario 1, per due giorni (16 e 17 febbraio) fa tappa il Treno del Ricordo e cioè il convoglio storico messo a disposizione da Fondazione Fs e Gruppo Fs, allestito per ospitare la mostra che ricorda l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati e la tragedia delle foibe "volutamente taciuta per diversi anni", sottolinea Donatella Brancali, presidente regionale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) presente all'arrivo del convoglio.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania organizza una visita didattica a Salerno il 22 febbraio per il “Treno del Ricordo”.

