Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 20 | 25

Nella serata del 16 febbraio 2026, un incidente tra Orvieto e Attigliano ha causato un blocco sulla A1 in direzione Roma, creando due chilometri di coda. La situazione si aggrava anche sulla strada statale Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo, dove le auto si fermano nel traffico rallentato. Sul raccordo Roma-Nord, tra Nomentana e Tiburtina, si circola solo sulla corsia di marcia lenta, mentre nelle aree di Ostiense e Pontina si formano lunghe file a causa dell’alto volume di veicoli. A Grottaferrata, un altro incidente sulla regionale di Roc

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Firenze Roma rimosso l'incidente avvenuto precedenza tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma permangono 2 km di coda spostiamoci sulla direttrice della A1 Roma Napoli dove si sta in coda tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli a causa di incidente sempre per incidenti in coda sul raccordo in interna tra Nomentana e Tiburtina si transita sulla sola corsia di marcia lenta mentre in esterna code per traffico intenso tra Roma Fiumicino Ostiense e a seguire altezza Pontina per difficoltà di immissione su via Pontina Latina a causa del traffico intenso tra raccordo e Spinaceto in direzione Ostia si sta in coda sulla via del mare tra raccordi Vitinia sulla Colombo tra raccordo e via di Acilia spostiamoci a Grottaferrata sulla regionale di Rocca di Papa traffico intenso a causa di un altro incidente code altezza via Umberto Pavoni in direzione di Albano Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre da Eur Magliana e Colombo il servizio irregolare nella tratta interrotta gli utenti potranno dare la linea B della metropolitana da Maria Bernini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e chiusura un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogate asp. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 20:25

Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni.

Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

