Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 19 | 40

Oggi, sulla A1 Roma-Napoli, si segnalano lunghe code a causa di un incidente tra Pontecorvo e la direzione Napoli. La rimozione di un altro incidente tra Orvieto e Attigliano sulla Firenze-Roma ha permesso di eliminare alcuni rallentamenti, ma restano 3 chilometri di coda tra Orvieto e Attigliano. Sul Grande Raccordo Anulare di Roma, tra Roma Fiumicino e via di Acilia, si circola con traffico molto intenso, mentre sulla via del Mare tra il raccordo e Vitinia si registrano situazioni simili. A Grottaferrata, sulla regionale di Rocca di Papa, si

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli per incidente si sta in coda tra Pontecorvo in direzione Napoli mentre sulla Firenze Roma rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma permangono 3 km di coda incolonnamenti sul grande raccordo anulare in esterna tra Roma Fiumicino e traffico intenso sulla Colombo tra raccordo e via di Acilia in direzione Ostia situazione analoga sulla via del mare tra raccordo e Vitinia mentre è a causa di incidente sulla regionale di Rocca di Papa a Grottaferrata si sta in coda all'altezza di via Umberto Pavoni indirizzo di Albano Passiamo al trasporto marittimo causa condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani non verranno effettuate le corse Ponza Formia delle ore 5:30 e Ventotene Formia delle ore 6:45 uno sguardo trasporto ferroviario sulla tratta urbana della linea Roma Viterbo da lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due nuove corsie bus in partenza dalla stazione di Flaminio alle ore 20:20 e da Montebello alle ore dovete venire da Ascoli infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio