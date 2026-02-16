Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 19 | 10

Nella giornata del 16 febbraio 2026, un incidente ha causato lunghe code sull’autostrada A1 Firenze-Roma, tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Un veicolo si è ribaltato, e le auto sono ferme da diversi chilometri sulla carreggiata ridotta. La situazione si aggrava ulteriormente sulla stessa A1 tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli, dove il traffico si blocca a causa di un altro incidente. Sul Raccordo Anulare, ci sono code tra Cassia e Salaria, con rallentamenti anche tra Nomentana e Appia. La congestione si estende sulla via del Mare, tra i raccord

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma 5 km di coda per incidente tra Orvieto e Attigliano direzione Roma si transita su carreggiata a ridotta sempre per incidente si sta in coda anche sulla A1 Roma Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli spostiamoci sul Raccordo Anulare in interno a Code tra Cassia e Salaria a seguire il cuore a tratti tra Nomentana e Appia mentre che esterna code tra Roma Fiumicino e Pontina sulla Roma Fiumicino traffico congestionato tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana direzione raccordo Anche a causa di un veicolo in panne traffico intenso sulla Colombo tra raccordo e via Cilea direzione Ostia situazione analoga sulla via del mare tra raccordi Vitinia spostiamoci a Subiaco dove resta chiusa la strada regionale 411 sublacense al km 15 nel centro urbano di Subiaco a causa del cedimento del manto stradale Attiva deviazione di percorso dovrei averne da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio