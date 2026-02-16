Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 18 | 40

Il traffico si è bloccato sulla A1 tra Orvieto e Attigliano a causa di un incidente che ha provocato quattro chilometri di coda. La carreggiata è ridotta e si circola con molta lentezza. Anche sul raccordo romano si registrano rallentamenti: tra Cassia bis e Salaria ci sono code e, più avanti, tra Nomentana e Appia il traffico è a tratti rallentato. In direzione Ostia, sulla Roma Fiumicino, si formano file tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana. La situazione peggiora anche sulla via del Mare, tra raccordo e Vitinia, sempre in direzione Ostia.

La viabilità a Roma si complica.

La mattina del 16 febbraio 2026, il traffico a Roma e nella regione Lazio è intenso a causa di diversi rallentamenti e code.

