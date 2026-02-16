Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 18 | 10

Nella giornata di oggi, un incidente tra Orvieto e Attigliano ha causato lunghe code sulla A1, rallentando il traffico in direzione Roma. La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla a partire dal primo pomeriggio, prevedendo piogge sparse nelle province di Rieti e Viterbo nelle prossime ore. Sulla Cassia bis, un veicolo in panne tra via della Giustiniana e Formello blocca il traffico, mentre in altre arterie come via Flaminia si registrano code tra il cimitero Flaminio e Riano. A Subiaco, la regionale 411 rimane chiusa a causa di un

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio dal primo pomeriggio di oggi per le successive 6 9 ore previste precipitazioni sparse in provincia di Rieti e Viterbo raccomandiamo Dunque massima prudenza alla guida sulla A1 Firenze Roma incolonnamenti per incidente tra Orvieto e Attigliano direzione Roma su carreggiata ridotta sul raccordo interna traffico intenso da Cassia bis e installare a seguire code a tratti tra Nomentana e Appia mentre in esterna code a tratti tra roma-fiumicino diramazione Roma Sud sulla Roma Fiumicino code tra via Cristoforo Colombo & via della Magliana e a seguire all'altezza di Parco dei Medici in direzione raccordo mentre nel senso di marcia opposto in direzione Roma all'altezza di via del Cappellaccio spostiamoci sulla Cassia bis dove permangono a seguito di un veicolo in panne tra via della Giustiniana a Formello in direzione di Viterbo mentre su via Flaminia code l'altezza di cimitero Flaminio e a seguire all'altezza di Riano in direzione di Morlupo portiamoci a Subiaco dove resta chiusa la regionale 411 sublacense km 15 nel centro urbano di Subiaco a causa del cedimento del manto stradale attive deviazione di percorso infine il trasporto pubblico proseguono fino a domani martedì 17 febbraio le potature su via Labicana in via Marmorata Pertanto il resto ha sostituito da bus navetta tra Porta Maggiore stazione Trastevere il servizio tranviario invece è regolare tra Porta Maggiore e Valle Giulia trasporto ferroviario colazione rallentata sulla linea alta velocità Firenze Roma per un guasto tecnico rallentamenti fino a 40 minuti dovrei averne dalla strada impaurita è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Lazio