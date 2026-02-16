Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 15 | 25

Il cedimento del manto stradale sulla strada regionale 411 a Subiaco ha causato la chiusura totale della strada, lasciando isolato il centro urbano. La Regione Lazio ha deciso di deviare il traffico verso percorsi alternativi per garantire la sicurezza degli automobilisti. Questa chiusura si aggiunge alle code che si formano sul Grande Raccordo Anulare, tra Miss e Salaria, a causa delle precipitazioni previste fino a domani sera. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo per tutta la provincia di Rieti e Viterbo, invitando i conducenti a usare estrema cautela. Sul fronte ferroviario, i lavori di ri

Astral infomobilità Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Lazio dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 69 ore previste precipitazioni sparse in provincia di Rieti Viterbo raccomandiamo Dunque massima prudenza alla guida sul grande raccordo anulare in interna si sta in coda tra Miss e Salaria mentre su via Appia code altezza Santa Maria delle Mole a seguire altezza Albano in entrambi i casi invece di Albano Laziale sposiamoci a Subiaco dove resta chiusa la strada regionale 411 sublacense km del centro urbano di Subiaco a causa del cedimento del manto stradale Attiva deviazione di percorso Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotta nella tratta Porta San Paolo Magliana 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre da Eur Magliana e Colombo il servizio è regolare nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea la metropolitana dovrei averne the Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione anche solo un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più a pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.