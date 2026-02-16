Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 13 | 25

Il 16 febbraio 2026, un incidente sul Raccordo Anulare ha causato lunghe code tra le uscite Nomentana e Roma Nord. L’incidente si è verificato sulla complanare di Settebagni, bloccando la carreggiata esterna. La circolazione rallenta anche tra la diramazione Roma Nord e la Flaminia interna, dove il traffico intenso ha accumulato file tra le uscite Cassia Veientana e Roma Sud. Nel frattempo, i lavori di riqualificazione alla stazione di Porta San Paolo continuano fino a venerdì 20 febbraio, interrompendo il servizio tra Porta San Paolo e Magliana dalle 11 alle 16

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente sul Raccordo Anulare sulla complanare Settebagni in carreggiata esterna che provoca code tra le uscite Nomentana e diramazione Roma nord è più avanti per traffico intenso si sta in coda tra la diramazione Roma nord della Flaminia interna sempre per traffico code tra le uscite Cassia Veientana e diramazione Roma Sud chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione di Porta San Paolo a partire da oggi e fino a venerdì 20 febbraio il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre tra euro Magliana e Colombo il servizio è regolare nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana