Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 11 | 25

Il traffico sulla A4 tra Roma e Teramo si è rallentato questa mattina a causa di lavori in corso tra Castel Madama e Gericomio, causando code in entrambe le direzioni. Nel centro di Roma, la viabilità è congestionata all’altezza di Portonaccio, dove si registrano lunghe file per l’intenso traffico in direzione del centro città. Anche il raccordo anulare, nella zona di Torrenova, ha accumulato veicoli in coda verso Roma Sud. Nel frattempo, la strada regionale Sublacense rimane chiusa al km 15 nel comune di Subiaco, dopo un cedimento del manto stradale che ha reso

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A4 Roma Teramo traffico rallentato tra Castel Madama e gericomio In entrambe le direzioni a causa dei lavori in corso Ci spostiamo sul tratto Urbano code per traffico intenso all'altezza di Portonaccio in direzione centro poi sulla diramazione Roma Sud auto in coda da Torrenova raccordo anulare In quest'ultima direzione Cambiamo argomento la strada regionale sublacense resta chiusa al km 15 In entrambe le direzioni nel comune di Subiaco fa causa di un cedimento del manto stradale passiamo ai cantieri ci spostiamo nel comune di Frosinone sulla statale dei Monti Lepini a partire da oggi è fino al 7 novembre per lavori di manutenzione stradale istituito il restringimento di carreggiata è senso unico alternato dal km 17 e 200 al km 2385 e dal km 23 e 500 al km 41 e 280 in fascia oraria 719 trasporto marittimo laziomar informa che a causa delle condizioni meteo avverse la corsa unità veloce Ponza Formia delle ore 7:45 di domani 17 febbraio è anticipata alle ore 12:45 di oggi da Martina Cristini Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio