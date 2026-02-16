Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 09 | 40

Il traffico sulla Tangenziale di Roma rallenta a causa di un incidente tra le uscite di Roma Fiumicino e Via del Mare, che blocca le corsie in entrambe le direzioni. La causa è un tamponamento tra due veicoli avvenuto questa mattina, che ha provocato lunghe code e rallentamenti. Sul raccordo Anulare, invece, si registrano ingorghi tra le uscite di Roma Nord Tiburtina e Roma Sud Ardeatina, con traffico intenso in entrambe le carreggiate. La situazione peggiora ulteriormente in autostrada tra Castel Madama e Teramo, dove i lavori in corso riducono la velocità, causando rallentamenti

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura autostrada Roma Teramo traffico rallentato per i lavori in corso tra Castel Madama e di ricambio In entrambe le direzioni ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma nord Tiburtina e più avanti tra la diramazione Roma sud e l'ardeatina in esterna un incidente invece è la causa delle code in complanare tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare più avanti code a tratti per traffico intenso lucide Casinina e Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code all'altezza di Portonaccio in direzione centro poi sulla Roma Fiumicino auto in coda da Lancia Delta Ivrea via del Cappellaccio verso il centro infine di guarda le consolari concede code per traffico intenso sulla Flaminia sulla Salaria che effettivamente da raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro della capi Martina Cristini Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio