Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 09 | 10

Il traffico a Roma rallenta a causa di un incidente avvenuto questa mattina, che ha causato lunghe code sia sulla viabilità principale sia sulle strade secondarie. In particolare, sul raccordo anulare in carreggiata interna si formano congestioni tra le uscite di Cassia e Veientana, con rallentamenti anche tra le uscite di Roma Nord e Tiburtina. La situazione si aggrava più avanti, tra la diramazione Roma Sud e l’Ardeatina, dove si registrano code a tratti. La congestione si estende anche sulla via del Pescaccio e sulla Casilina, con traffico molto intenso. Nella zona urbana, tra Tor Cervara

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite casse ai Cassia Veientana code a tratti anche tra le uscite diramazione Roma nord e Tiburtina è più avanti tra la diramazione Roma Sud l'ardeatina in esterna code a tratti da Montespaccato a via del Pescaccio è più avanti tra Casilina e Tiburtina andiamo ora sul tratto Urbano della Roma Teramo code tra Tor Cervara e Portonaccio in direzione centro nel posto si sta in coda da Tor Cervara al Raccordo Anulare poi sulla Roma Fiumicino code a tratti per traffico intenso dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso il centro nel quadrante sud della capita sempre per traffico ti sta in coda sulla via del mare all'altezza di Acilia in direzione Roma sulla Pontina code all'altezza del raccordo anulare in entrambi i sensi di marcia infine diamo uno sguardo alle consolari consuete traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro la Martina Cristini Astral infomobilità il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio