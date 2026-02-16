Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 08 | 40

La mattina del 16 febbraio 2026, il traffico a Roma e nella regione Lazio è intenso a causa di diversi rallentamenti e code. Questo perché molte strade principali registrano congestioni in diversi punti. In particolare, il raccordo anulare presenta code a tratti sulla carreggiata interna tra le uscite di Roma Nord e Tiburtina. Anche nella direzione esterna, si formano rallentamenti tra Selva Candida e via del Pescaccio. La situazione peggiora tra le uscite di Roma Fiumicino e il Pontina, mentre tra Appia e Tiburtina si formano altre code. Sul tratto urbano della Roma Teramo, si verificano rallentamenti da Tor

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra le uscite diramazione Roma nord e Tiburtina più avanti auto in coda tra la diramazione Roma sud e l'ardeatina in esterna code a tratti da Selva Candida via del Pescaccio Poi tra le uscite Roma Fiumicino il Pontina è più avanti tra Appia e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a partire da Tor Cervara fino a Portonaccio in direzione centro del suo posto fine da Tor Cervara il raccordo anulare poi sulla Roma Fiumicino code a tratti per traffico intenso dal raccordo anulare a via del Cappellaccio verso il centro del quadrante sud della capitale sempre per traffico in coda sulla via del mare all'altezza di Acilia in direzione Roma sulla Pontina code a tratti tra Tor de' Cenci e il raccordo anulare verso quest'ultimo infine diamo uno sguardo alle consolari con sette code per traffico sulla Flaminia sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro da Martina Cristini Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio