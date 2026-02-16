Via per 30 milioni il Milan è pronto a sacrificare Fofana sul mercato

Il Milan ha deciso di mettere in vendita Youssouf Fofana per 30 milioni di euro, dopo averlo utilizzato come titolare nei primi mesi della stagione. La scelta nasce dalla recente perdita di fiducia nei suoi confronti, con il francese che ora si trova spesso in panchina. Ricci, infatti, si sta preparando a prendere il suo posto in mezzo al campo, rendendo il futuro di Fofana in rossonero incerto.

Dopo una prima parte di stagione da titolare inamovibile, Youssouf Fofana sta vivendo un momento più difficile in casa Milan con il francese che ha iniziato più di qualche partita dalla panchina con Ricci pronto a prendere il suo posto in mezzo al campo. Il Milan pensa alla cessione di Fofana (Ansa Foto) – calciomercato.it Il francese sta facendo fatica a mettere in atto tutte le richieste in arrivo da Massimiliano Allegri che, dai suoi interni di centrocampo chiede più inserimenti. Prettamente difensivo, Fofana sta facendo fatica ad incidere in fase offensiva e per lui potrebbe esserci meno spazio in questo finale di stagione con Ricci pronto ad assicurarsi il posto da titolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il mercato del Milan si muove con attenzione alla difesa: secondo fonti di settore, la società è pronta a investire circa 35 milioni di euro per acquisire un difensore di rilievo dalla Lazio.

