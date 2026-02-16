Via Mariti rebus futuro L’appello del Comitato | Progetto da rivedere

Il comitato Ex Panificio militare ha chiesto chiarimenti sul destino di via Mariti, sospettando che il progetto del supermercato Esselunga debba essere rivisto. La richiesta arriva mentre oggi i sindacati ricordano le cinque persone morte nel crollo di una trave, avvenuto due anni fa. I cittadini continuano a chiedere all’amministrazione comunale di riconsiderare i piani in corso.

FIRENZE Il comitato Ex Panificio militare chiede chiarezza sul futuro di via Mariti. Mentre oggi i sindacati, a due anni di distanza dalla tragedia, ricorderanno le cinque vittime causate dal crollo della trave, i cittadini sollecitano l’amministrazione comunale affinché sia revisionato il progetto del supermercato Esselunga. "Più verde pubblico e ridimensionamento dell’edificato", chiede il comitato, riassumendo la difficile storia degli ultimi 24 mesi, culminata, nei giorni scorsi, negli avvisi di garanzia a imprese e professionisti che stavano lavorando alla costruzione del centro commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il comitato ‘Alternativa al Passante Nord’ ha espresso chiaramente la propria posizione in una serie di scambi epistolari con il Ministero delle Infrastrutture e Regione.

Il sindaco di Santa Paolina ha annunciato l'intenzione di chiedere al Governo una revisione dei criteri di esclusione dei comuni montani, considerando che gran parte del territorio si trova oltre i 600 metri di altitudine e rientra in un contesto effettivamente montano.

