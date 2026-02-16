Arezzo vive ancora la disputa sulla nuova sede della Municipale in via Filzi, dopo che Ghinelli ha annunciato un accordo e Sacchetti ha smentito tutto. La causa di questa confusione sono le dichiarazioni contrastanti dei due protagonisti, che alimentano il caos tra cittadini e residenti. Nel frattempo, la zona continua a essere invasa da pozzanghere e topi, peggiorando la situazione.

Ghinelli l’annuncia, Sacchetti lo smentisce. e intanto si nuota tra topi e pozzanghere Ad Arezzo c’è una telenovela che manco Beautiful: quella della nuova sede della Municipale in via Filzi. E ogni puntata è più buffa della prima.? 28 maggio 2021 — “La sapete l’ultima sulla nuova caserma della Municipale?”.? 26 luglio 2023 — “Caserma di via Filzi: una figuraccia tira l’altra”.? 8 agosto 2023 — “Nuova sede della PM in via Filzi, la storia (in)finita”.? 19 maggio 2025 — Via Filzi – Un fallimento annunciato, il Comune sbaglia appalto e lascia il degrado ai cittadini.? 5 novembre 2025 — “Arezzo, caserma vigili: ‘accordo bonario ‘na sega!’”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Via Filzi, la telenovela non finisce mai: “accordo? Ma quale accordo!”

L’assessore Sacchetti ha negato di aver raggiunto un accordo con Ghinelli sulla questione di Via Filzi e della sede della Polizia Municipale, dopo che il sindaco aveva parlato di intese già definite.

Sono stati annunciati importanti sviluppi urbanistici e infrastrutturali in città, con progressi sul progetto dello stadio, l'accordo per via Filzi e un nuovo avanzamento dei lavori in via Fiorentina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.