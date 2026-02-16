L’assessore Sacchetti ha negato di aver raggiunto un accordo con Ghinelli sulla questione di Via Filzi e della sede della Polizia Municipale, dopo che il sindaco aveva parlato di intese già definite. Sacchetti ha spiegato che le trattative sono ancora in corso e che nessuna decisione definitiva è stata presa, aggiungendo anche che l’amministrazione sta valutando diverse opzioni.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – «Via Filzi e la sede della PM, l' assessore Sacchetti smentisce Ghinelli: nessun accordo». La dichiarazione dei Consiglieri PD Alessandro Caneschi e Giovanni Donati. «E intanto si allaga di nuovo l'area di Via Filzi e piove nella caserma di Via Setteponti Era il 12 dicembre e il Sindaco Ghinelli con tutta la Giunta al completo, nella conferenza stampa di fine anno appositamente anticipata per consentire l'ennesimo "abbandono della città" da parte del primo cittadino, ci annunciavano, in pompa magna, la risoluzione dell’annosa vicenda della nuova sede della PM di via Filzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Via Filzi e la sede della Pm, l'assessore Sacchetti smentisce Ghinelli: nessun accordo»

Sono stati annunciati importanti sviluppi urbanistici e infrastrutturali in città, con progressi sul progetto dello stadio, l'accordo per via Filzi e un nuovo avanzamento dei lavori in via Fiorentina.

L’assessore alla mobilità Emilio Robotti chiarisce la situazione sui parcheggi, smentendo le voci di un possibile aumento delle tariffe nelle zone blu.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.