L’assessore Sacchetti ha negato di aver raggiunto un accordo con Ghinelli sulla questione di Via Filzi e della sede della Polizia Municipale, dopo che il sindaco aveva parlato di intese già definite. Sacchetti ha spiegato che le trattative sono ancora in corso e che nessuna decisione definitiva è stata presa, aggiungendo anche che l’amministrazione sta valutando diverse opzioni.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – «Via Filzi e la sede della PM, l' assessore Sacchetti smentisce Ghinelli: nessun accordo». La dichiarazione dei Consiglieri PD Alessandro Caneschi e Giovanni Donati. «E intanto si allaga di nuovo l'area di Via Filzi e piove nella caserma di Via Setteponti Era il 12 dicembre e il Sindaco Ghinelli con tutta la Giunta al completo, nella conferenza stampa di fine anno appositamente anticipata per consentire l'ennesimo "abbandono della città" da parte del primo cittadino, ci annunciavano, in pompa magna, la risoluzione dell’annosa vicenda della nuova sede della PM di via Filzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sono stati annunciati importanti sviluppi urbanistici e infrastrutturali in città, con progressi sul progetto dello stadio, l'accordo per via Filzi e un nuovo avanzamento dei lavori in via Fiorentina.
L'assessore alla mobilità Emilio Robotti chiarisce la situazione sui parcheggi, smentendo le voci di un possibile aumento delle tariffe nelle zone blu.
Topi e acqua stagnante nel cantiere bloccato di via Filzi: la preoccupazione dei residentiC’è di nuovo acqua piovana e di falda nei vasconi del cantiere abbandonato di via Fabio Filzi, dove dovrebbe essere costruita la nuova sede del comando della polizia municipale di Arezzo. E come se no ... corrierediarezzo.it
Consiglio comunale aperto sul progetto su via Filzi: tra tribunale, degrado e una città divisaArezzo, 9 luglio 2025 – Consiglio Comunale aperto sul progetto della nuova sede della polizia municipale in via Fabio Filzi. Il primo a intervenire è stato l’assessore Marco Sacchetti che ha ... lanazione.it
