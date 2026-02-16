Vi presento mia figlia Francesca Chillemi mostra la prima foto della piccola Smeralda

Francesca Chillemi ha condiviso per la prima volta una foto della sua piccola Smeralda, dopo aver mantenuto il massimo riserbo sul parto. La protagonista della scena ha deciso di mostrare il volto della bambina sui social, sorprendendo i fan. La foto, pubblicata ieri, ritrae la neonata mentre dorme serenamente nel suo lettino, sotto gli occhi fieri della mamma.

Per mesi aveva scelto il silenzio, custodendo lontano dai riflettori uno dei momenti più delicati e importanti della sua vita. Ora, nel giorno simbolo dell’amore, Francesca Chillemi ha deciso di condividere con il pubblico un frammento intimo della sua felicità, mettendo fine a curiosità e indiscrezioni. L’attrice messinese, 40 anni, ha pubblicato su Instagram la prima immagine della figlia avuta con il compagno Eugenio Grimaldi. Lo scatto, apparso tra le storie nel giorno di San Valentino, ritrae la coppia insieme alla piccola Smeralda. Nella foto l’attrice tiene in braccio la neonata mentre il padre le stampa un bacio tenero sulla testa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Francesca Chillemi condivide la prima immagine della figlia Smeralda, nata da Eugenio Grimaldi, in risposta alle continue voci sulla sua famiglia.

Francesca Chillemi condivide il percorso vissuto con la figlia Amelia Smeralda, nata prematuramente e affrontando un periodo difficile di ricovero e incertezza.

