Verona si conferma una bestia nera per l’Allianz La resistenza di Milano dura soltanto due set

Verona ha sconfitto Milano perché la squadra veneta dimostra una forza superiore, come dimostra la vittoria in due set nella gara di campionato. La formazione di Rana Verona, fresca vincitrice della Coppa Italia, ha dominato sul campo, mettendo in difficoltà i padroni di casa. Dopo aver resistito solo due set, Milano ha dovuto arrendersi alla potenza degli avversari.

Nella Milano olimpica c’è spazio anche per la Superlega e per l’ Allianz Milano. Il club di Roberto Piazza si arrende a una più forte Rana Verona, squadra tra le migliori del campionato e reduce dalla vittoria della Del Monte Coppa Italia. Dopo due set combattuti i veneti si impongono per 3 a 0. La formazione lombarda, a seguito del ko contro Modena, in settimana ha fatto sua la prima gara dei quarti di Challenge Cup espugnando il campo del Norwid Czestochowa. Contro Verona, nonostante Otsuka sia tornato a disposizione dell’allenatore, parte comunque Ichino titolare. Nel primo set Milano (nella foto l’opposto Ferre Reggers), a differenza di quanto successo mesi fa nei quarti di Coppa Italia, riesce a reggere la fisicità degli scaligeri e a portare gli ospiti ai vantaggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verona si conferma una bestia nera per l’Allianz. La resistenza di Milano dura soltanto due set Lautaro firma la vittoria, l’Inter resta in testa si conferma la bestia nera dell’Atalanta L’Inter mantiene la testa della classifica dopo la vittoria nel derby lombardo contro l’Atalanta, consolidando il suo record favorevole contro la squadra di Bergamo. Lorenzo Musetti piega la resistenza di Machac dopo una dura maratona di 5 set e approda agli ottavi a Melbourne! Lorenzo Musetti si impone su Machac in una partita lunga e impegnativa, durate quasi cinque ore, e conquista l'accesso agli ottavi di finale agli Australian Open. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Verona si conferma una bestia nera per l’Allianz. La resistenza di Milano dura soltanto due set; A Verona in arrivo diecimila runner, 80 Paesi e milioni di indotto alla città: Sarà una mezza maratona dei record; Compravendite immobiliari, a Verona sconti tra i più bassi d’Italia: trattative al 6,1%; Verona, città dell’amore. Verona si conferma una bestia nera per l’Allianz. La resistenza di Milano dura soltanto due setNella Milano olimpica c’è spazio anche per la Superlega e per l’Allianz Milano. Il club di Roberto Piazza si ... msn.com Tezenis Verona: è crisi, la Juvi Cremona si conferma la migliore del 2026COMMENTO: Termina tra i fischi del pubblico veronese una gara in cui la Tezenis è stata a tratta dominata da una Juvi Cremona sempre più spettacolare. Il collettivo lombardo guidato da Allen (17 punti ... pianetabasket.com Tregua sul Carnevale: il Papà del Gnoco domani sfilerà a Verona Si è svolto l’incontro tra Damiano Tommasi e Papà del Gnoco che ha portato la tanto attesa conferma: domani il Sire sarà presente alla Gran Sfilata del Venardi Gnocolar. Leggi sul sito d facebook