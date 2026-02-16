Vento forte su Parma e provincia | scatta l’allerta meteo

Il vento forte ha colpito Parma e la sua provincia, causando disagi e alzando l’allerta meteo. La causa è un fronte di aria fredda che sta attraversando la regione, portando raffiche intense che scuotono alberi e tetti. Le autorità hanno deciso di intervenire per prevenire incidenti, invitando i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari. La perturbazione si sta muovendo lentamente, con raffiche che superano i 70 kmh, e il maltempo si estende su tutta l’Emilia-Romagna.

Allerta gialla per vento in tutta l'Emilia-Romagna: raffiche fino a 70 kmh attese anche nel Parmense. Attenzione soprattutto in collina e nelle aree alberate Per la giornata di lunedì 16 febbraio 2026 è stata emessa l'Allerta meteo per vento, valida per l'intero territorio dell'Emilia-Romagna. L'avviso riguarda anche Parma e provincia, dove sono previste condizioni di instabilità legate a venti sostenuti. Nel dettaglio, l'allerta – generalmente di livello giallo – segnala la possibilità di venti di burrasca moderata, con raffiche comprese tra 62 e 74 kmh. Le zone maggiormente esposte risultano essere la fascia collinare e montana del Parmense, ma episodi di vento forte potranno interessare anche la pianura.