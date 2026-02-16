La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo a causa di venti intensi e temporali che colpiscono le zone meridionali della regione. La causa riguarda le perturbazioni atmosferiche in arrivo che portano raffiche di vento fino a 80 kmh e piogge intense, con rischio di allagamenti in alcune aree. In particolare, molte strade sono state già allagate a causa delle forti precipitazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18 di oggi, l unedì 16 febbraio, alle 18 di domani, martedì 17 febbraio. Nel dettaglio: allerta per venti forti occidentali, con locali raffiche, in rotazione da Nord-Ovest in nottata, valida su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Mare di conseguenza agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Vento forte e temporali: allerta meteo per alcune zone della Campania

Domani in Campania sono previste condizioni di temporale, con un’allerta meteo di livello giallo emanata dalla Protezione Civile regionale.

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo valida dalla mezzanotte alle 20 di domani, a causa di temporali e vento forte.

DO9MANI ALLERTA METEO GIALLA IN MOLTE ZONE DELLA CAMPANIA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.