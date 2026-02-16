Venti forti e mareggiate | diramata allerta meteo arancione in Puglia

La Protezione civile della Puglia ha emesso un’allerta arancione a causa di venti intensi e mareggiate, che si sono intensificate durante la notte del 17 febbraio. Il maltempo ha provocato disagi lungo la costa e ha costretto molte persone a rimanere in casa. Le raffiche di vento hanno superato i 70 kmh, spostando oggetti e creando problemi alla circolazione.

Burrasca in arrivo per la giornata di martedì 17 febbraio. Bollettino diramato dalla Protezione civile regionale La Protezione civile della Puglia ha diramato un'allerta meteo arancione per forti venti a partire da mezzanotte del 17 febbraio e per le successive venti ore. In questo arco temporale si prevedono venti da forti a burrasca nord occidentali su tutta la regione. Previste anche mareggiate su tutte le coste. I gruppi comunali di Protezione civile sono pronti a intervenire in caso di necessità. Venti di tempesta e forti temporali, diramata l'allerta arancione Un'allerta arancione è stata diramata a causa di venti di burrasca e temporali intensi. Puglia, allerta meteo arancione: forti temporali e venti colpiranno Bari e provincia per le prossime 10 ore. Una tempesta si è abbattuta su Bari e la sua provincia, provocando l'attivazione dell'allerta arancione. Arriva il mal tempo al Sud. Allerta piogge in Puglia Argomenti discussi: San Valentino con neve a bassa quota, mareggiate e venti forti; Meteo - Venti burrascosi fino a Martedì Grasso, possibili criticità per forti mareggiate. I dettagli; Sardegna flagellata da venti forti e mareggiate sulle coste: al lavoro i Vigili del Fuoco; Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco dove. Venti forti e mareggiate al Centro-Sud: nuovo avviso dell'Aeronautica per Martedì 17 FebbraioUn nuovo peggioramento meteorologico sta per interessare l'Italia, con un ciclone in rotta verso il Sud che nelle prossime ore porterà soprattutto venti molto forti e mari agitati, condizioni che potr ... Maltempo Sicilia, ciclone Oriana porta venti di burrasca e mareggiateMaltempo Sicilia, ciclone Oriana porta venti di burrasca e mareggiate. Allerta meteo della protezione Civile della Sicilia per il 17 febbraio ... Secondo le previsioni, i venti soffieranno da nord-ovest con intensità da forti a burrasca, con possibili danni a strutture leggere, alberi e impalcature, nonché rischi per la viabilità e la sicurezza dei cittadini