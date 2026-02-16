Venezuela il giallo dell’ex ministro Alex Saab | arrestato a Caracas scaricato dal regime e ora nel mirino degli Usa
Alex Saab, ex ministro dell’Industria venezuelano, è stato arrestato a Caracas dopo essere stato scaricato dal regime, un fatto che ha sorpreso molti. Saab, coinvolto in un procedimento giudiziario a Roma, aveva legato la sua libertà alla conclusione di un accordo con le autorità italiane, che aveva portato a un patteggiamento. Ora si trova nel mirino degli Stati Uniti, che lo cercano per accuse legate a questioni finanziarie. Il suo arresto apre un nuovo capitolo nelle vicende giudiziarie che coinvolgono il Venezuela.
Fonti degli organi di pubblica sicurezza a Caracas confermano a ilfattoquotidiano.it l’arresto di Alex Saab (foto) l’ex ministro dell’Industria venezuelana, che aveva vincolato la liberazione di Alberto Trentini al suo procedimento giudiziario a Roma, poi finito in patteggiamento. La detenzione risulta confermata anche da uomini della cerchia stretta di Saab, ma Palazzo di Miraflores non ufficializza ancora. La cattura dell’imprenditore colombo-libanese, classe ’71, per presunto “tradimento” e “corruzione”, fa parte delle richieste avanzate da Washington alla presidente ad interim Delcy Rodríguez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Alex Saab arrestato in collaborazione tra Usa e Venezuela per reati finanziari
L’arresto di Alex Saab arriva dopo mesi di indagini congiunte tra Stati Uniti e Venezuela.
Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa". Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese". Il ministro degli Esteri Gil: "Ci sono vittime"
Nelle ultime ore, Caracas ha subito intense esplosioni attribuite a un’attacco considerato grave e senza precedenti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
