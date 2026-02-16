Venezuela il giallo dell’ex ministro Alex Saab | arrestato a Caracas scaricato dal regime e ora nel mirino degli Usa

Alex Saab, ex ministro dell’Industria venezuelano, è stato arrestato a Caracas dopo essere stato scaricato dal regime, un fatto che ha sorpreso molti. Saab, coinvolto in un procedimento giudiziario a Roma, aveva legato la sua libertà alla conclusione di un accordo con le autorità italiane, che aveva portato a un patteggiamento. Ora si trova nel mirino degli Stati Uniti, che lo cercano per accuse legate a questioni finanziarie. Il suo arresto apre un nuovo capitolo nelle vicende giudiziarie che coinvolgono il Venezuela.