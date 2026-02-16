Venezia nel 1754 | un giallo storico svelato a Modena Lanzotti presenta L’enigma della maschera

Paolo Lanzotti porta a Modena il mistero che si cela dietro un delitto avvenuto a Venezia nel 1754. Lo scrittore veneziano svela i dettagli di “L’enigma della maschera”, il suo nuovo romanzo, durante un evento nel Giardino di Modena. Il libro, il quinto della serie con Marco Leon e gli Angeli Neri, ricostruisce un episodio storico intricato, ambientato tra calli e gondole. Lanzotti ha deciso di approfondire questa vicenda, che coinvolge personaggi reali e leggende locali, per coinvolgere i lettori in un viaggio tra segreti e tradizioni veneziane.

Un enigma veneziano al Giardino: Paolo Lanzotti presenta il suo romanzo a Modena. Modena si prepara ad accogliere Paolo Lanzotti, autore veneziano di gialli storici, per presentare il suo ultimo romanzo, "L'enigma della maschera", quinto capitolo della saga di Marco Leon e degli Angeli neri. L'appuntamento è fissato per lunedì 17 febbraio, alle 17:45, presso la Biblioteca Giardino in Via Marie Curie, 22a. L'evento, gratuito e aperto a tutti, offrirà un'immersione nel misterioso mondo della Venezia del 1754. Venezia svelata: la trama e l'ambientazione del romanzo. "L'enigma della maschera", pubblicato da Tre60 nel 2025, trasporta il lettore nella Venezia del 1754, una città avvolta nel mistero e segnata da oscuri segreti.