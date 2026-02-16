Venezia le maschere dei Carnevali della tradizione oggi protagoniste

Il Carnevale di Venezia torna a far parlare di sé con le sue maschere tradizionali, dopo l'inaugurazione sul Canal Grande. Questa mattina, le figure iconiche della festa sono tornate a sfilare per le strade della città, attirando numerosi visitatori e appassionati. Le maschere dei Carnevali storici, curate dall'Unione nazionale delle pro loco d'Italia e dalla Fondazione Pro Loco Italia, sono state protagoniste di un corteo che ha attraversato piazze e calli, rinnovando una tradizione antica e amata.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Dopo l'apertura della Festa Veneziana sul Canal Grande, l'edizione del Carnevale di Venezia di quest'anno entra nel vivo con uno degli appuntamenti più identitari: oggi tornano, come da tradizione, le maschere dei Carnevali storici coordinate dall'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (Unpli) e da Fondazione Pro Loco Italia. Oltre 11 gruppi provenienti da 8 regioni italiane animeranno la città con riti, teatralità popolare, costumi artigianali e simboli comunitari, trasformando Venezia in un grande palcoscenico nazionale del patrimonio culturale immateriale. Per la Campania ci sarà la Pro Loco Eboli con la maschera di don Annibale, protagonista di una farsa carnevalesca di origine settecentesca che intreccia canto, musica e recitazione popolare in un rito collettivo culminante nella tarantella finale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezia, le maschere dei Carnevali della tradizione oggi protagoniste Lo sapete come nascono le maschere di Carnevale della tradizione italiana? Alla scoperta di Arlecchino & co. Le maschere tradizionali del Carnevale italiano hanno origini antiche e radicate nella cultura popolare. Venezia in festa: le dodici Marie in gondola rievocano la tradizione nel cuore della città. Venezia si anima con la tradizionale sfilata delle dodici Marie in gondola. Carnevale di Venezia 2026 - Le più belle maschere Venice Carnival 2026 - #italy #carnival #travel Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Le Maschere del Carnevale di Venezia, alla Galleria dei Miracoli; La Maschera Più Bella incanta Piazza San Marco: oltre cento maschere in passerella, attesa per il gran finale di domenica; Il Carnevale di Venezia non è più dei veneziani; Le Maschere del Carnevale di Venezia: la mostra fotografica di Massimo De Santis alla Galleria dei Miracoli. A Venezia il 16 febbraio le maschere dei Carnevali della tradizioneVenezia si prepara ad accogliere l'Italia delle radici, dei riti e delle maschere più autentiche. Lunedì 16 febbraio, dalle ore 15. (ANSA) ... ansa.it Carnevale a Venezia, per l’ultima domenica di feste la città si è riempita di maschere: in piazza San Marco ritorna l’acqua altaSfilate, musica e coriandoli nelle calli e in piazza San Marco (nonostante l'acqua alta che non ha fermato i tanti turisti) ... corrieredelveneto.corriere.it CARNEVALE DI VENEZIA ...da Creature di Gomma! Ma che fantastiche maschere sono passate oggi! .. Restano domani e martedì grasso per la chiusura! .. VENITECI A TROVARE! MINIMO CI SI DIVERTE !!! Ma spero andiate via anche soddisfatti! .. Siamo AP - facebook.com facebook Venezia, corteo acqueo e maschere: la «Pantegana» apre del danze del Carnevale «olimpico» x.com