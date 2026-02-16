Venezia all' asta dell' Ulss rilanci anche del 100% Le srl fanno incetta di case

Le società a responsabilità limitata hanno rilanciato fino al doppio delle offerte precedenti durante l’asta dell’Ulss a Venezia, mettendo all’asta numerose case. La forte domanda ha spinto i prezzi alle stelle, superando spesso i 5 mila euro al metro quadro. Molti acquirenti si contendono le proprietà, anche se si tratta di appartamenti datati e di dimensioni ridotte. Questa situazione conferma che il mercato immobiliare veneziano vive momenti di grande fermento e pressione.

Terra&Acqua: «Sono lasciti testamentari, ma i veneziani vengono scalzati da società immobiliari». Su 15 lotti solo quattro vanno a persone. I fondi usati per nuova edilizia per la sanità, l'Ulss: «Avevamo messo dei vincoli» In breve, 10 sui 14 aggiudicati (per uno non sono arrivate offerte) sono andati a spa o srl, di cui cinque a una stessa srl di Conegliano Veneto, altri due ad uno stesso architetto trevigiano (che ha messo sul piatto oltre 1 milione di euro). Due sono andati a residenti a Venezia. A segnalare il caso è la civica Terra&Acqua. Marco Gasparinetti, consigliere comunale, nota polemicamente: «Sono lotti e proprietà spesso frutto di lasciti testamentari, è incredibile che invece che essere usati per il personale medico o paramedico vengano messi in vendita per fare cassa».