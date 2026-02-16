Venerdì di vaccinazioni alla Casa della Comunità di Predappio

Venerdì mattina, alla Casa della Comunità di Predappio, si terranno le vaccinazioni per chi ha ancora bisogno di ricevere la dose. L’iniziativa nasce per aumentare le coperture immunitarie nel paese, che ha registrato un calo delle prenotazioni nelle ultime settimane. Dalle 8,30 alle 13, l’ambulatorio sarà aperto per somministrare i vaccini e rilasciare certificati, senza bisogno di appuntamento. La sede si trova in via Trieste 4.

Il giorno dell'appuntamento sarà necessario portare la documentazione sanitaria sulle proprie malattie e sulle terapie in corso, o recenti Venerdì, dalle 8,30 alle 13, è prevista l'apertura dell'ambulatorio vaccinale e delle certificazioni alla Casa della Comunità di Predappio, in via Trieste 4. Per effettuare la vaccinazione, o per il rilascio della certificazione, è necessario prenotaretramite Cup, o CupTel al numero 800 002255. Non serve la ricetta medica. Il giorno dell'appuntamento sarà necessario portare la documentazione sanitaria sulle proprie malattie e sulle terapie in corso, o recenti.