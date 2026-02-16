Vende di tutto dagli agrumi ai salumi ma senza rintracciabilità | sequestrati 8 quintali di alimenti a Monza

A Monza, il 14 febbraio, la polizia locale ha sequestrato oltre otto quintali di alimenti perché un venditore non riusciva a dimostrare la provenienza di gran parte della merce. La sua bancarella offriva di tutto, dagli agrumi ai salumi, ma senza documenti che garantissero la tracciabilità. Questo ha sollevato dubbi sulla sicurezza degli alimenti in vendita.

Vendeva un po' di tutto, dagli agrumi ai salumi fino a miele e sottaceti. Ma non aveva la rintracciabilità di buona parte della merce che vendeva e l'ufficio tutela del consumatore e delle imprese della polizia locale di Monza, il 14 febbraio ha sequestrato più di 8 quintali di cibo. Le verifiche degli agenti hanno però evidenziato l’assenza di rintracciabilità di parte della merce posta in vendita. Conseguentemente alla mancanza di rintracciabilità del cibo, gli agenti hanno richiesto l'intervento dell'Agenzia tutela salute (Ats) della Brianza. Sono stati quindi confiscati e distrutti circa 8 quintali di agrumi e 10 chili tra salumi, miele e sottaceti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nella provincia di Lecce, i carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre nove quintali di alimenti, tra cui polpette preparate con carne scaduta e conservate con metodi non idonei.

