La vedova di Navalny, che sostiene che l’omicidio di suo marito sia stato confermato dalle analisi scientifiche, ha denunciato che il governo russo ha orchestrato l’attacco. Nel frattempo, Ursula von der Leyen ha annunciato che cinque paesi europei ritengono che la Russia abbia avvelenato l’oppositore con un veleno proveniente dalle rane dell’Ecuador, una teoria che sta facendo discutere.

Ursula von der Leyen ha detto che 5 nazioni europee hanno deciso che la Russia ha avvelenato Navalny con il veleno delle rane dell’Ecuador. “Si è trattato di un atto codardo da parte di un leader spaventato.La Russia si comporta da tempo come uno Stato terrorista, ricorrendo a metodi terroristici. Avvelenare gli oppositori politici. Mettere a tacere i giornalisti. Invasione di vicini pacifici.” (guarda l’immagine) Immediata la reazione della vedova di Navalny: “L’omicidio di mio marito è provato dalla scienza”. “Gli scienziati di cinque paesi europei hanno stabilito che mio marito, Alexei Navalny, è stato avvelenato con l’epibatidina, una neurotossina, uno dei veleni più letali sulla Terra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vedova di Navalny: “omicidio di mio marito provato dalla scienza”

La battaglia sul marchio di Futuro Nazionale si riaccende.

Yulia Navalnaya ha affermato che farà di tutto per far sì che Vladimir Putin e gli altri responsabili della morte di Navalny siano puniti, dopo che i funzionari europei hanno confermato che le cause del decesso sono state accertate.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.