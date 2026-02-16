Vecchio continente di nome e di fatto? A Firenze il dibattito per invertire la rotta

Il dibattito a Firenze prende il via dopo che molte zone rurali dell’Europa continuano a perdere popolazione, spinto dalla mancanza di opportunità di lavoro. La conferenza di due giorni mira a trovare soluzioni concrete per incentivare i giovani a rimanere nei territori interni. Durante l’incontro, esperti e giovani discutono di come favorire lo sviluppo economico e creare nuove occasioni di lavoro nelle aree meno popolate.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Ridare vita alle aree rurali e fermare l’abbandono dei territori interni: è questa la sfida al centro del seminario internazionale dal titolo “Un’Europa svuotata ed invecchiata: di quali opportunità lavorative hanno bisogno i giovani per evitare di abbandonare i territori rurali”, in programma a Firenze lunedì 16 e martedì 17 febbraio. L’evento è organizzato da Eza (Centro europeo per le questioni del lavoro), sotto gli auspici dell’Unione Europea, con la collaborazione di Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori), Efal (Ente Formazione e Addestramento Lavoratori), Uso (Unión Sindical Obrera) e patrocinato dalla Città metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

