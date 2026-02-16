Vangelo del 16 febbraio 2026 | Perché questa generazione chiede un segno?

Il Vangelo del 16 febbraio 2026 rivela che Gesù si arrabbia perché la gente chiede un segno, e questa richiesta nasce dalla loro mancanza di fede. Don Luigi Maria Epicoco invita a riflettere su come spesso cerchiamo prove tangibili per credere, anche quando ci sono già segni evidenti della presenza di Dio nella nostra vita. La gente vuole testare Gesù, chiedendo miracoli, ma lui risponde che non sono i segni a salvare, bensì la fede. La domanda “Perché questa generazione chiede un segno?” apre una discussione sulla nostra capacità di fidarci senza bisogno di prove visibili.

Meditiamo il Vangelo del 16 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il vangelo odierno ci mostra Gesù che non concede un segno a coloro che lo mettono alla prova. L'incredulità dei farisei gli fa male, eppure resta fermo nella sua scelta. La fede deve sorgere da un cuore che accoglie Dio, in silenzio. In quel tempo, vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico: a questa generazione non sarà dato alcun segno».