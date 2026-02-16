Vanessa Incontrada ha deciso di sposarsi dopo aver ricevuto molte richieste dai fan, e ha scelto di condividere alcune anticipazioni sulla cerimonia. La conduttrice ha spiegato che il matrimonio si terrà in una piccola chiesa vicino al mare, con pochi amici e familiari presenti. Tra i dettagli emergono anche le scelte sul vestito e il luogo, che rappresentano un passo importante nella sua vita personale.

Ospite a Che Tempo Che Fa, Vanessa Incontrada ha rivelato i primi dettagli delle nozze, svelando anche quando sposerà il suo compagno. Pochi mesi fa, nel corso di un’intervista con Vanity Fair, Vanessa Incontrada ha annunciato le nozze. Dopo la ritrovata unione con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, la conduttrice ha deciso di sposare il suo compagno e tra pochi mesi dunque verrà celebrato il tanto atteso matrimonio. Spiegando perché la coppia ha deciso di compiere il grande posso solo adesso, Vanessa ha affermato: «Ci siamo guardati e mi ha detto: “Che ne dici se facciamo questo passo?”, e io ho detto subito di sì. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Vanessa Incontrada si sposa e rivela i primi dettagli sulle sue nozze

Ilary Blasi si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, secondo le recenti indiscrezioni di Gabriele Parpiglia.

La puntata finale di Zelig 30 si conclude con un sorriso, anche grazie alla proposta di nozze a Vanessa Incontrada, che ha fatto il giro del pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.